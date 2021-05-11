انت الان تتابع خبر فيروس كورونا يصيب احدى ماكنات المنتخب الالماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-11 | 16:40
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أعلن لاعب المنتخب الألماني مايكل بالاك ، أنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي ،اليوم الثلاثاء، لتقديمه كمعلق ليورو 2020 على منصة "ماجينتا تي في".
وقال بالاك: "لسوء الحظ، أنا في الحجر الصحي، لقد أصبت به. شعرت بأعراض إنفلونزا خفيفة. الآن أشعر أنني أفضل قليلا مرة أخرى".
ولعب بالاك 98 مباراة دولية وتم اختياره أفضل لاعب كرة قدم ألماني للعام 3 مرات.
ومع المنتخب الألماني، حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2002 والمركز الثالث بعدها بـ4 سنوات.
وفاز بالاك بلقب الدوري الألماني مرة واحدة مع كايزرسلاوترن و3 مرات أخرى مع بايرن ميونخ، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
ولعب بالاك 98 مباراة دولية وتم اختياره أفضل لاعب كرة قدم ألماني للعام 3 مرات.
ومع المنتخب الألماني، حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2002 والمركز الثالث بعدها بـ4 سنوات.
وفاز بالاك بلقب الدوري الألماني مرة واحدة مع كايزرسلاوترن و3 مرات أخرى مع بايرن ميونخ، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
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