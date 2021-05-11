لمدة سنتين.. الانضباط تقرر معاقبة مدرب عراقي محلي

قررت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، معاقبة المدرب (مؤيد جودي) لمدة سنتين.

وقالت اللجنة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "عقدت، اليوم الثلاثاء، الموافق 11/5/2021، اجتماعاً لمناقشة ما تضمنه اللقاء التلفزيوني للمدرب (مؤيد جودي)، وما جاء فيه من عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيأة التطبيعية".



وقررت اللجنة، بحسب البيان، "معاقبة المدرب المذكور أعلاه بالإيقاف عن العمل الرياضي لمدة سنتين، استناداً لأحكام المادة 68 / 1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط".

