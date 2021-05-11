انت الان تتابع خبر لبحث أحداث فلسطين.. العراق يشارك في أعمال الدورة غير العاديّة للجامعة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق في أعمال الدورة غير العاديّة للجامعة العربية.