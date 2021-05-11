انت الان تتابع خبر لبحث أحداث فلسطين.. العراق يشارك في أعمال الدورة غير العاديّة للجامعة العربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق في أعمال الدورة غير العاديّة للجامعة العربية.
وقال الصحاف في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "العراق يشارك في أعمال الدورة غير العاديّة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إفتراضياً، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، لبحث الجرائم والإعتداءات الإسرائيليّة في مدينة القدس المحتلّة".