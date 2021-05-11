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انت الان تتابع خبر بالصور: من هنّ أغنى نساء الكرة الأرضية؟ بينهنّ أصغر مليارديرة عصامية في العالم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تضم قائمة فوربس لأثرياء عام 2021 نحو 328 سيدة، بزيادة عن العام الماضي بنحو 36%، ومن بينهن أصغر مليارديرة عصامية في العالم. تعرفوا الى اغنى نساء الكرة الأرضية، ولا تتردي في أن تصبحي يوما ما واحدة منهنّ!
أصغر مليارديرة عصامية في العالم
ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية تبلغ ثروة هيرد نحو 3.1 مليار دولار وهي واحدة من 63 امرأة انضممن لأول مرة إلى قائمة "فوربس" السنوية لاثرياء العالم من النساء العام الجاري.
قائمة "فوربس" لأثرى النساء
احتلت 328 امرأة قائمة "فوربس" لأثرى النساء، مقارنة بـ 241 في العام الماضي، أذ تبلغ ثرواتهن 53.1 تريليون دولار بزيادة 60% عن العام الماضي.
وحققت أغنى امرأة في العالم وريثة "لوريال" فرانسواز بيتنكور مايرز، أكبر المكاسب بين اللواتي ترتبط ثرواتهن بالاسهم العامة إذ ارتفع سعر سهم لوريال، التي تملك هي وعائلتها فيها حصة تبلغ 33% بنحو 40% منذ مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إضافة 7.24 مليار دولار إلى صافي ثروة بيتنكور.
وتتقاسم 12 سيدة منهن ثرواتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن، مقارنة بـ 7 نساء في العام الماضي، من بينهن بيت هيستر الألمانية، وريثة إمبراطورية السوبرماركت "Aldi" التي تتشاركها مع شقيقها كارل ألبريشت جونيور.
وظهرت في قائمة هذا العام كيكو إريكاوا من اليابان، التي تتقاسم ثروتها مع زوجها يويتشي إذ أسس الثنائي شركة تطوير ألعاب الفيديو "Tecmo Koei" منذ 4 عقود.
وبالرغم من أن 66 سيدة منهن ورثن ثرواتهن، إلا أنهن عملن على تعزيزها ومثال على ذلك طورت ميوشيا برادا شركة العائلة للأزياء الفاخرة "Prada" لتصبح علامة تجارية تقدر بنحو 9.2 مليار دولار من حيث مبيعات عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك نحو 154 سيدة ورثن ثرواتهن، لكنهن لا يشاركن بنشاط في توسيع نطاقها، مثل داغمار دولبي التي تملك حوالي 36% من شركة (Laboratories Dolby) تكنولوجيا الصوتيات المدرجة في سوق المال، والتي أسسها زوجها الراحل راي دولبي، الذي توفي عام 2013.