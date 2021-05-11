اجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل حدثت في منطقة حي أور

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" إن مفارز مكافحة إجرام بغداد في مكتب القدس ألقت القبض على متهم أقدم على قتل حارس كراج لخزن القابلوات الكهربائية في منطقة حي اور ببغداد.

وبينت المديرية إنه بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بقتل المجنى عليه وسرقة القابلوات لغرض بيعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة 406 ق.ع لينال جزاءه العادل.