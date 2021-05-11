انت الان تتابع خبر 3 دول تهيمن على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021... تعرفوا اليها! والان مع التفاصيل





قد يكون العقد الحالي الأكثر تحدياً، سيما أن معظم الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة، تعمل في قطاعات تقليدية مثل: التوزيع وحقوق الامتياز والصناعات والعقارات والبناء والضيافة. وعلى الرغم من أن هذه الصناعات قد شهدت أعوامًا مثمرة، إلا أنها وجدت نفسها مؤخرًا تواجه بعض الصعوبات بدرجات مختلفة، بسبب الجائحة العالمية المستمرة على نحو أساسي. بغداد - ياسين صفوان - تؤثر الشركات العائلية في الشرق الأوسط وتسهم في عجلة الاقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية. وحسب تقرير عام 2019 الصادر عن شركة (PwC) تسهم الشركات العائلية بحوالي %60 في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتوظف %80 من إجمالي القوى العاملة. ووفقًا للتقرير، تم تمرير نحو تريليون دولار من جيل إلى جيل داخل الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.قد يكون العقد الحالي الأكثر تحدياً، سيما أن معظم الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة، تعمل في قطاعات تقليدية مثل: التوزيع وحقوق الامتياز والصناعات والعقارات والبناء والضيافة. وعلى الرغم من أن هذه الصناعات قد شهدت أعوامًا مثمرة، إلا أنها وجدت نفسها مؤخرًا تواجه بعض الصعوبات بدرجات مختلفة، بسبب الجائحة العالمية المستمرة على نحو أساسي. على صعيد آخر، تتميز الشركات العائلية في المنطقة بتنويع نطاق أعمالها ضمن مختلف القطاعات، فمن بين أكبر 100 شركة عائلية هذا العام، %87 منها عبارة عن شركات قابضة، تضم شركات تابعة تنشط في مجالات مختلفة في مواقع جغرافية متعددة. وعلى الرغم من أن تنويع المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات يتطلب المزيد من النفقات الرأسمالية، إلا أنه يزيد أيضًا من فرصها في النمو ويمكّنها من تقويض المخاطر. ففي الوقت الذي انهار فيه قطاعا السفر والضيافة خلال العام الماضي، ازدهر قطاعا التكنولوجيا والترفيه. وفيما يخص التنويع بين الجنسين، لا يزال الرجال يتصدرون إدارة الشركات العائلية في الشرق الأوسط، حيث أسس الكثير منهم تلك الأعمال بالفعل. ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات هم المؤسسون الأصليون أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأسها سيدات: شركة محسن حيدر درويش ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش، ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان، بالإضافة إلى ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون. ومع تولي الأجيال الجديدة زمام الأمور وتعاقب العائلات، قد نرى المزيد من السيدات في مناصب عليا مستقبلًا.

أقوى 12 شركة عائلية عربية 2021



تصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية ، التي أسسها سليمان العليان كشركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة. وتملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. كما لديها 4.9 % في بنك كريدي سويس السويسري بقيمة 1.3 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2021 ، و 20.3 % من البنك السعودي البريطاني بقيمة 3.3 مليار دولار. ولدى المجموعة أصول عقارية منها (550 Madison Avenue) في نيويورك، و(Knightsbridge Estate) في لندن، وفندق (Ritz) في مدريد. في حين تنفذ المجموعة في المملكة عمليات تعبئة كوكاكولا، وتدير مطاعم برجركنج، وتصنع العلب والورق. وقد عينت حذام العليان مؤخرًا في مجلس إدارة (Brookfield Asset Management Inc).

تليها في المرتبة الثانية مجموعة منصور المصرية، وقد حققت إيرادات تجاوزت 7.5 مليار دولار. وماجد الفطيم الإماراتية في المرتبة الثالثة، والتي حققت إيرادات بلغت قيمتها نحو 8.9 مليار دولار في عام 2020 ، بإجمالي أصول قيمتها 16 مليار دولار.

في المرتبة الرابعة شركة الغرير للاستثمار الاماراتية، وتمثل الذراع التابعة لعبدالله الغرير، وتعمل في قطاعات الأغذية والموارد والعقارات والإنشاءات والطاقة والنقل والمشاريع. تمتد عمليات المجموعة إلى أكثر من 50 دولة، وتوظف أكثر من 28 ألف شخص.

أما في المرتبة الخامسة فقد جاءت مجموعة الفطيم الاماراتية والتي تمتلك أكثر من 200 شركة في 20 دولة، وتوظف 42 ألف شخص في قطاعات تشمل: السيارات، والتمويل، والعقارات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية.

للاطلاع على القائمة الكاملة لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، بحسب فوربس، ندعوكم للنقر هنا.

المنهجية المتبعة

يذكر أنه لإعداد القائمة، أدرجت فوربس الشرق الأوسط الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم تعتمد الشركات المدرجة في أسواق الـمـال بوصفها شـركـات مملوكة للعائلات، بل استثمارات للمجموعات العائلية القابضة.

وقد جمعت فوربس المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى. في حين اعتمد التصنيف على مقاييس عدة، منها: حجم استثمارات الشركات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى متى كانت متاحة، عدد الموظفين، مدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، أداء القطاعات التي تعمل فيها الشركة، وعمر الشركة وإرثها.