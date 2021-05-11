جريمتا قتل تستهدف شخصين في بغداد وذي قار

وقال المصدر للسومرية نيوز" ان قوة امنية عثرت اثناء واجباتها الرسمية على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات بدت عليها اثار طعنات سكين في قضاء المدائن الواقع في جنوب شرق العاصمة بغداد.

الى ذلك كشف المصدر عن اغتيال شاب امام منزله من قبل عصابة تستقل دراجة نارية في منطقة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار فيما لاذ المجرمون بالفرار.



ولفت المصدر الى ان الجهات الامنية فتحت تحقيقا بشان الحوادث لمعرفة ملابسات الجريمة وجمع الادلة للتوصل الى الجناة وتقديمهم الى العدالة.