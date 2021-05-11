الاعلام الامني: وكالة الاستخبارات تطيح بزارع عبوات ناسفة في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي يزرع العبوات الناسفة في محافظة الديوانية.





وذكرت الخلية، في بيان تلقته الخليج 365" أنه في اطار تفعيل الجهد الاستخباري لالقاء القبض على المطلوبين للقضاء على ذمة قضايا متعددة وبما يسهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب , تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة وباشراف مباشر من وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة ( 4 / أرهاب) في محافظة الديوانية".

وأضافت، أن "الإرهابي اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الارهابية".

وبينت، أنه "تم تدوين اقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه.