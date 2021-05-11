بالفيديو: لجنة تقصي الحقائق تعلن عن توصلها إلى نتائج حقيقية بأحداث التظاهرات

من البصرة الى بغداد نقل ذوو ضحايا التظاهرات برفقة ما يحملونه من وثائق وادلة قدمت الى اللجنة المختصة بتقصي الحقائق بغية الكشف عن المتورطين باستهداف المتظاهرين السلميين في ساحات الاحتجاج، الاهالي اشادوا بجهود اللجنة المختصة مؤكدين ان ما يقدم لهم من تعويضات ليست مسألة اساسية بقدر الوصول الى الملطخة ايدهم بدماء المحتجين.اعمال لجنة تقصي الحقائق تجري بدعم من قبل العديد من المؤسسات الحكومية المختصة، إذ تواصل عمليات التحقيق بالاستناد على نحو سبعة الاف وثيقة مقدمة، فيما صرفت لذوي الضحايا التعويضات التي خصصت لهم، وتشير الاحصاءات الى تعويض اكثر من خمسمئة شهيد مستحق فضلا عن ما يتجاوز اعدادهم الاف من المصابين.

ما تتحدث عنه اليوم لحنة تقصي الحقائق من عمل سبقته الكثير من الخطوات في هذا الاطار بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى في التظاهرات وكشف المتورطين بسقوط المحتجين في سوح التظاهر وسط تأكيد على قرب كشف نتائج التحقيقات الجارية.

