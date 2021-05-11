انت الان تتابع خبر بالفيديو: لجنة تقصي الحقائق تعلن عن توصلها إلى نتائج حقيقية بأحداث التظاهرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت لجنة تقصي الحقائق باحداث التظاهرات عن قرب كشف نتائج التحقيقات الجارية, فيما اشارت الى انجازها الكثير من الاعمال في هذا الاطار, خاصة بعد لقائها ذوي الشهداء القادمين من البصرة, فيما اكدت صرف التعويضات الخاصة لذوي الشهداء بالاضافة الى المصابين جراء ما حصل هناك.
من البصرة الى بغداد نقل ذوو ضحايا التظاهرات برفقة ما يحملونه من وثائق وادلة قدمت الى اللجنة المختصة بتقصي الحقائق بغية الكشف عن المتورطين باستهداف المتظاهرين السلميين في ساحات الاحتجاج، الاهالي اشادوا بجهود اللجنة المختصة مؤكدين ان ما يقدم لهم من تعويضات ليست مسألة اساسية بقدر الوصول الى الملطخة ايدهم بدماء المحتجين.
اعمال لجنة تقصي الحقائق تجري بدعم من قبل العديد من المؤسسات الحكومية المختصة، إذ تواصل عمليات التحقيق بالاستناد على نحو سبعة الاف وثيقة مقدمة، فيما صرفت لذوي الضحايا التعويضات التي خصصت لهم، وتشير الاحصاءات الى تعويض اكثر من خمسمئة شهيد مستحق فضلا عن ما يتجاوز اعدادهم الاف من المصابين.
ما تتحدث عنه اليوم لحنة تقصي الحقائق من عمل سبقته الكثير من الخطوات في هذا الاطار بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى في التظاهرات وكشف المتورطين بسقوط المحتجين في سوح التظاهر وسط تأكيد على قرب كشف نتائج التحقيقات الجارية.
اعمال لجنة تقصي الحقائق تجري بدعم من قبل العديد من المؤسسات الحكومية المختصة، إذ تواصل عمليات التحقيق بالاستناد على نحو سبعة الاف وثيقة مقدمة، فيما صرفت لذوي الضحايا التعويضات التي خصصت لهم، وتشير الاحصاءات الى تعويض اكثر من خمسمئة شهيد مستحق فضلا عن ما يتجاوز اعدادهم الاف من المصابين.
ما تتحدث عنه اليوم لحنة تقصي الحقائق من عمل سبقته الكثير من الخطوات في هذا الاطار بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى في التظاهرات وكشف المتورطين بسقوط المحتجين في سوح التظاهر وسط تأكيد على قرب كشف نتائج التحقيقات الجارية.