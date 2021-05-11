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سيلفان يقرر استدعاء مبابي للمشاركة في اولمبياد طوكيو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-11 | 09:59

سيلفان يقرر استدعاء مبابي للمشاركة في اولمبياد طوكيو

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ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، سيلفان ريبول، قرر استدعاء مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لقائمة منتخب "الديوك" التي ستشارك في أولمبياد طوكيو هذا الصيف، وأوضحت الصحيفة، أن القائمة الأولية تضم 85 لاعبا، وفقا للوائح اللجنة الأولمبية لمنافسات كرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.
وأضافت أن مبابي (22 عاما)، أبدى رغبة قوية في المشاركة بالمحفل الأولمبي، لكن موقفه معقد خاصة أنه سيشارك مع منتخب فرنسا الأول في كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، وفي حال تأهل فرنسا لنهائي البطولة سيكون متبقيا على الأولمبياد 11 يوما فقط.

ويعد موقف مبابي معقدا لأن منافسات كرة القدم في الأولمبياد غير مدرجة في الأجندة الدولية، وهو ما يعزز موقف باريس سان جيرمان.
وأوضحت "ليكيب"، أن الاتحاد الفرنسي مطالب بتقديم القائمة النهائية التي ستضم 18 لاعبا و4 احتياطيين بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى إلى جانب اليابان، والمكسيك، وجنوب إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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