كافاني يحسم الجدل ويمدد عقده مع مانشستر يونايتد

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في حالة رائعة في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثًا في آخر سبع مباريات لذا فليس من المفاجئ أن أولي جونار سولشاير كان يائسًا في الاحتفاظ به .

واعلان الموافقة على البقاء هي بمثابة دفعة لسولشاير، الذي يرى في الأوروجوياني الدولي كمرشد للآخرين في الفريق بالإضافة إلى كونه عنصرًا أساسيًا لإسهاماته في الأهداف.

