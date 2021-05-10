اخبار العالم / اخبار العراق

حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم (أرقام)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا حول العالم (أرقام) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 307 آلاف وفاة

وتقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من 159 مليونا، تعافى منهم 137 مليونا ونحو 460 ألف مريض.

 

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 649 ألف و175 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,221 حالة وفاة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا