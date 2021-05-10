انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم (أرقام) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 307 آلاف وفاة