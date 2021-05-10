انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم (أرقام) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 307 آلاف وفاة
وتقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من 159 مليونا، تعافى منهم 137 مليونا ونحو 460 ألف مريض.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 649 ألف و175 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,221 حالة وفاة.