اخبار العالم / اخبار العراق

بريطانيا تسجل ارتفاعاً طفيفاً بإصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بريطانيا تسجل ارتفاعاً طفيفاً بإصابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت بريطانيا الاثنين، زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكورونا، لكن الوفيات ظلت منخفضة مع الإبلاغ عن أربع حالات وفاة فقط خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة.
وأظهر الإحصاء الرسمي اليومي أن بريطانيا سجلت 2357 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 1770 في اليوم السابق.

وحاليا، تسجل بريطانيا حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا يوميا، مقارنة بذروة يومية وصلت إلى نحو 70 ألف حالة في يناير الماضي. كما تراجعت الوفيات اليومية أيضا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فقط أمس الأحد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا