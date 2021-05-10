بريطانيا تسجل ارتفاعاً طفيفاً بإصابات كورونا

وأظهر الإحصاء الرسمي اليومي أن بريطانيا سجلت 2357 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 1770 في اليوم السابق.

وحاليا، تسجل بريطانيا حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا يوميا، مقارنة بذروة يومية وصلت إلى نحو 70 ألف حالة في يناير الماضي. كما تراجعت الوفيات اليومية أيضا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فقط أمس الأحد.

