القوات الأمنية تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة وضمن مقالع العريج التابعة إلى حمام العليل في نينوى، من ضبط حزام ناسف، وعبوتين ناسفتين".



وأشار إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً".