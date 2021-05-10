انت الان تتابع خبر التحول الرقمي'.. التأكيد على أهميته للنهوض بالعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد أيام من أيام من قمة "التحول الرقمي" في العراق، أكد منتدى بغداد الاقتصادي أهمية التحول الرقمي للنهوض بالعراق.
وأشار عضو المنتدى جاسم العرادي في بيان، الى "اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي داخل العراق".
ولفت العرادي الى ان "العراق بامس الحاجة الى تطوير الاتمتة والحوكمة في ادارة مفاصل البلاد والانتقال الى مرحلة افضل تتناسب وقدرات البلاد".
وعقدت في 5-6 ايار الحالي قمة التحول الرقمي في العراق والذي رعته اسيا سيل حيث قام العديد من قادة الفكر والمؤثرين بالانضمام ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة بأفكارهم حول إستراتيجية التحول الرقمي في العراق.
وشملت القمة، والتي عقدت افتراضيًا بسبب ظروف الجائحة، العديد من الموضوعات الحاسمة والأفكار الجديدة المتعلقة بإصلاحات الهيكلية الرقمية عرضت في سلسلة من الندواتالديناميكية، وحلقات النقاش التفاعلية، والحوارات الاستراتيجية.
ومن بين هذه المواضيع القفزة من الاقتصاد الورقي إلى الاقتصاد القائم على البيانات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية، وتسريع تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والشمول المالي.