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تابعوا في نشرة السومرية.. تصفية صناع الرأي وأزمة المياه

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بغداد - ياسين صفوان - = كاتم الصوت يصيب في كربلاء ويخيب في الديوانية .. تصفية صناع الرأي تثير غضبا شعبيا واسعا , والحكومة تتوعد بالوصول الى الجناة.
= الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين فئة معينة , ومطالبات بانصاف المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد.

= ازمة منسوب المياه تتجدد .. جارتان تقللان نسبة العراق المائية , وشبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين.

= النجف تعلن اغلاق المدينة امام الزائرين خلال عيد الفطر , وكربلاء تبدأ حظرا شاملا للتجوال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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