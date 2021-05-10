انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تصفية صناع الرأي وأزمة المياه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = كاتم الصوت يصيب في كربلاء ويخيب في الديوانية .. تصفية صناع الرأي تثير غضبا شعبيا واسعا , والحكومة تتوعد بالوصول الى الجناة.
= الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين فئة معينة , ومطالبات بانصاف المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد.
= النجف تعلن اغلاق المدينة امام الزائرين خلال عيد الفطر , وكربلاء تبدأ حظرا شاملا للتجوال.
= ازمة منسوب المياه تتجدد .. جارتان تقللان نسبة العراق المائية , وشبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين.
= النجف تعلن اغلاق المدينة امام الزائرين خلال عيد الفطر , وكربلاء تبدأ حظرا شاملا للتجوال.