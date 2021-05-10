انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تصفية صناع الرأي وأزمة المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = كاتم الصوت يصيب في كربلاء ويخيب في الديوانية .. تصفية صناع الرأي تثير غضبا شعبيا واسعا , والحكومة تتوعد بالوصول الى الجناة.