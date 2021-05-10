الصحة البرلمانية غير راضية عن نتائج لجنة التحقيق بفاجعة أبن الخطيب

بغداد - ياسين صفوان - أبدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاثنين، عدم رضاها على قرارات اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة بخصوص موضوع حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال رئيس اللجنة جواد الموسوي، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "قرارات اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة بخصوص موضوع حريق مستشفى ابن الخطيب غير عادلة وغير مهنية ولم تتطرق الى الاخفاقات والملاحظات المسجلة بخصوص اداء وعلاقة وزارة الداخلية ووزارة المالية وجهات اخرى بالحادث".



ورجح الموسوي، "عدم موافقة او مصادقة مجلس النواب عليها خلال جلساته القادمة بعد عيد الفطر المبارك".

