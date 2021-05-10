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لاعبو المنتخب الوطني يتلقون الجرعة الاولى من لقاح كورونا (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-10 | 15:14

لاعبو المنتخب الوطني يتلقون الجرعة الاولى من لقاح كورونا (صور)

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تلقى لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من التطعيم الخاص بكوفيد 19 ضمن الاستعدادات لتصفيات اسيا وكاس العالم.
وقال المدير الإداري للمنتخب، باسل كوركيس، إن "المنتخب الوطني سيدخل معسكرا تدريبيا، في الثامن عشر من الشهر الجاري بمدينة البصرة".

واضاف "سيتضمن المعسكر إقامة مباراتين تجريبيتين، أمام طاجيكستان ونيبال في 24 و29 من الشهر الجاري".


وأشار كوركيس إلى أن "المنتخب الوطني سيعود بعدها لبغداد، على أن يغادر إلى البحرين في الأول من حزيران المقبل، للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم".

يذكر أن المنتخب العراقي، سيستأنف مشاركته في تصفيات كأس العالم، بلقاء كمبوديا في السابع من الشهر المقبل.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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