انت الان تتابع خبر هل تعرض ريال مدريد للظلم.. خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء اشبيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اندوخار أوليفر، إن "ريال مدريد استحق ركلة جزاء على الاقل أمام إشبيلية".

وشهدت المباراة لعبة جدلية مزدوجة، حينما انطلق مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لينفرد بحارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو، الذي عرقله داخل المنطقة في الدقيقة 74.



وطالب لاعبو الفريق الملكي باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الريال، ميليتاو، في منطقة جزاء فريقه قبل بداية الهجمة التي تعرض فيها بنزيما للعرقلة، ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الأندلسي.

هل "ظلم" ريال مدريد في لقاء إشبيلية؟.. خبير تحكيمي يوضح

قال الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، خوان أندوخار أوليفر، إن ريال مدريد استحق ركلة جزاء أمام إشبيلية خلال تعادل الفريقين 2-2، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ35 من "الليغا".



وشهدت المباراة لعبة جدلية مزدوجة، حينما انطلق مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لينفرد بحارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو، الذي عرقله داخل المنطقة في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو الفريق الملكي باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الريال، ميليتاو، في منطقة جزاء فريقه قبل بداية الهجمة التي تعرض فيها بنزيما للعرقلة، ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الأندلسي.

وتحدث أندوخار أوليفر عن اللقطة الجدلية، ان "لمسة يد ميليتاو لا إرادية، حيث ارتدت الكرة من ظهره إلى ذراعه، وكان يجب أن يستمر اللعب دون ركلة جزاء".

وأكد الخبير التحكيمي الإسباني، أن الريال كان يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة بنزيما داخل منطقة الجزاء من قبل حارس إشبيلية.

