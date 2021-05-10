ارتفاع اسعار النفط مجددا

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار الخام، اليوم الاثنين، بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب هامة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 68.85 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5% الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8% إلى 65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي.



وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عن كثب مع "كولونيال بايبلاين" لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفنية، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.