انت الان تتابع خبر بالفيديو: انخفاض غير مسبوق في تدفق المياه للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ازمة انخفاض مستوى المياه تعود للواجهة من جديد بعد شروع تركيا على تقليل حصة العراق.

لهذه الازمة أسبابها بحسب معنيين، فهي لم تأت من فراغ او تغير الطبيعة إنما كانت نتيجة اصرار كل من الجارتين تركيا وايران على تقليل حصة مياه العراق إضافة لتجاوزات الفلاحين على الانهار، كلها اسباب ساعدت على تفاقم هذه الازمة.



الإهمال الحكومي كان هو اللاعب الابرز بشحة نهر دجلة، فالحكومة لم تستفد من كمية مياه الأمطار المتساقطة وتخزينها لوقت الحاجة، من خلال عدم انشاء سدود وبحيرات اصطناعية والتي تعد بحسب مختصين أبرز الحلول للخلاص من هذه الازمة نهائيا.