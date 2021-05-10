انت الان تتابع خبر القضاء وهيئة الاستثمار يعقدان ورشة عمل مشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الاثنين، ورشة عمل مشتركة مع هيئة الاستثمار في العاصمة بغداد.