الرشيد يصدر تعليمات جديدة خاصة بسلف وقروض الموظف 'المعزول او المفصول'

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "من بين الشروط ان يكون لدى الموظف المعزول او المفصول براءة ذمة من المصرف وراتبا تقاعديا".

وبين ان "الموظف المعني مطالب بتقديم (رهن عقار) مع كفيل وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اكثر من (٢٠) مليون دينار وكفيل عدد (٢)، وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اقل من (٢٠) مليون دينار".



واضاف "على ان يتم في كلا الحالتين احالة المتبقي من القرض على الراتب التقاعدي بشرط ان تكون خدمته كافية لاحالته على التقاعد وحسب التعليمات".