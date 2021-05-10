انت الان تتابع خبر بالفيديو: الشيف بوراك يبعث رسالة الى اهالي القدس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر بوراك في مقطع فيديو وجهه لأهالي القدس: "قلبي وروحي فدى فلسطين والقدس، لا تحزن إن الله معنا، نحن معكم".





واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمصادر.