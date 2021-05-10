بالفيديو: سيناريو الاغتيالات الى الواجهة من جديد مع اغتيال الوزني

سيناريو الاغتيالات يعود الى الواجهة من جديد لكن هذه المرة في محافظة كربلاء المقدسة التي شهدت اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني، الامر الذي دفع الكثير من المتظاهرين الى حرق الاطارات في مفترقات الطرق منها، فلكة التربية، وفلكة زيد، وفلكة المحافظة، وشارع حي النقيب، وشوارع اخرى في مركز المحافظة، وطريق الحسينية، والسدة، وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرات الفيديو قتل الوزني على مسلحين يستقلون دراجة نارية قرب منزله وسط المدينة المحصنة أمنياً على مقربة من العتبتين الدينيتين.فيما اغلقت السلطات الامنية جميع السيطرات الخارجية لمحافظة كربلاء وسمحت بالدخول لحاملي بطاقة السكن فقط كما اغلقت جميع الطرق الترابية غير الرسمية الرابطة بين الاحياء.

ونشرت عناصر القوات الامنية بشكل مكثف للسيطرة على الاوضاع ومنع حالة الانفلات التي قد تحدث، واستنكرت قيادة شرطة كربلاء العمل الذي وصفته بالاجرامي لاسيما وانه استهدف ناشطا مدنيا مجردا من السلاح، مؤكدة ان الوزني طالته يد الغدر قرب داره في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة، فيما دانت هذا العمل الجبان واستنفرت كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتله للقصاص منهم.



وفي هذا التوقيت دان النائب في البرلمان عدنان الزرفي حادث الاغتيال عبر تغريدة له، مبينا أن اغتيال الوزني ما هو إلا إدانة واضحة للسلطة والنظام السياسي في البلد الذي لم يستطع حتى اللحظة احتواء هذا المد الجماهيري المعارض معتبراً أن استمرار عمليات القتل الممنهج دون الكشف عن المجرمين ينذر بنهاية مأساوية لهذا النظام.

وتعرض عدد من النشطاء في العراق خلال الفترات السابقة لعملیات خطف واغتیال غامضة لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عنھا، وجاءت جرائم اغتیال الناشطین في العراق على خلفیة مشاركتھم في الحراك والتظاھرات من أجل الإصلاح في الداخل.