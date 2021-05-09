الكاظمي يجتمع مع وزراء وقادة رفيعي المستوى لمعالجة الخروقات الأمنية

بغداد - ياسين صفوان - اجتمع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع وزراء وقادة أمنيين لمعالجة الخروقات الأمنية الأخيرة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعا امنيا موسعا ضم عددا من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية، لبحث مجمل الاوضاع الامنية ومستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الخطط الامنية الموضوعة والجهد الاستخباري لمعالجة الخروقات الامنية والحد منها".



واطلع الكاظمي، بحسب البيان، على "عرض قدمته القيادات الامنية، بخصوص الاوضاع الامنية في البلاد، والعمليات الاستباقية لملاحقة العصابات الارهابية والخلايا النائمة"، مشدداً على "أهمية التنسيق المشترك بين القيادات الأمنية وبذل اقصى الجهود من أجل استتباب الامن وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح المواطنين، ومواجهة كل ما من شانه ان يعكر صفو الامن في عموم العراق".

