الزراعة تباشر بصرف مستحقات الفلاحين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين لمحصولي الذرة الصفراء لعام ٢٠٢١ و بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لعام ٢٠٢٠ .

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "باشرت بصرف مستحقات الفلاحين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ وبنسبة ١٥% من المبالغ المتبقية، كما تم صرف المستحقات المالية وبنسبة ١٥% من المبالغ المتبقية من مستحقات مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ممن سوقوا عرانيص الذرة الصفراء لمعامل شركة مابين النهرين العامة للبذور، وحسب أسبقية التسويق وتسلسل المعاملات".



وأضافت "نهيب بكافة المسوقين لمحصول بذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ بمراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور، ومسوقي الذرة الصفراء بمراجعة معامل استلام محصول الذرة الصفراء لاستلام مستحقاتهم المالية".

