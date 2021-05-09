اعتقال 5 أشخاص تسببوا بمعركة 'طاحنة' في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باعتقال 5 أشخاص تسببوا بمعركة طاحنة بالآلات الحادة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية طوقت مكان مشاجرة بالآلات الحادة في منطقة حي اريدو وسط الناصرية، وقامت باعتقال 5 أشخاص سقطوا جرحى في المعركة، أحدهم تعرض لأكثر من 10 طعنات سكين وهو بحالة خطرة".



وبين المصدر، أن "المتهمين تم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج وإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

