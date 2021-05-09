انت الان تتابع خبر اعتقال 5 أشخاص تسببوا بمعركة 'طاحنة' في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باعتقال 5 أشخاص تسببوا بمعركة طاحنة بالآلات الحادة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية طوقت مكان مشاجرة بالآلات الحادة في منطقة حي اريدو وسط الناصرية، وقامت باعتقال 5 أشخاص سقطوا جرحى في المعركة، أحدهم تعرض لأكثر من 10 طعنات سكين وهو بحالة خطرة".
وبين المصدر، أن "المتهمين تم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج وإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".
وبين المصدر، أن "المتهمين تم نقلهم إلى المستشفى لغرض العلاج وإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".