الحلبوسي ووزير النفط يؤكدان ضرورة تشريع قانون النفط والغاز

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ووزير النفط إحسان عبد الجبار، على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، لبحث عدداً من الملفات التي تخصُّ القطاع النفطي في البلاد، ومنها مشروع قانون النفط والغاز، مؤكداً سيادته أهمية تشريع القانون خلال الفترة المقبلة".



كما بحث اللقاء، بحسب البيان، "تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وعدداً من الملفات التي تسهم في تطوير هذا القطاع".

