البرلمان العراقي يدعو الاتحاد البرلماني العربي لاجتماع طارئ (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماعاً طارئاً بشأن أحداث القدس.

وقال الحلبوسي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "عقود مرت ولم يتوقف الاستهتار الصهيوني فيها عن محاولات تهويد القدس، وكل جرافاتهم المتغطرسة عاجزة عن اقتلاع صخرة الوجود الفلسطيني منها، لم ولن يفلحوا.. ندعو اتحاد البرلمان العربي إلى تحمُّل مسؤوليته التاريخية والانعقاد بشكل عاجل لهذا الأمر".



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