انت الان تتابع خبر ناظم: تعاقدات جديدة بشأن لقاحات كورونا وتوجيهات صارمة بشأن حرق المحاصيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأحد، عن تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما لفت إلى أن أجندات تقف وراء حرق المحاصيل الزراعية.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إنه "هنالك تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات ولاسيما فايزر"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد تصاعداً في أخذ اللقاح من قبل المواطنين".
وتابع "هنالك توجيه بمتابعة ملف حرائق المحاصيل بنحو جاد وصارم"، مبين أن "حرق المحاصيل تقف خلفه أجندات وهناك توجيهات بمنع تكرارها والحيلولة دونها".
وتابع "هنالك توجيه بمتابعة ملف حرائق المحاصيل بنحو جاد وصارم"، مبين أن "حرق المحاصيل تقف خلفه أجندات وهناك توجيهات بمنع تكرارها والحيلولة دونها".