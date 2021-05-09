ناظم: تعاقدات جديدة بشأن لقاحات كورونا وتوجيهات صارمة بشأن حرق المحاصيل

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إنه "هنالك تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات ولاسيما فايزر"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد تصاعداً في أخذ اللقاح من قبل المواطنين".

وتابع "هنالك توجيه بمتابعة ملف حرائق المحاصيل بنحو جاد وصارم"، مبين أن "حرق المحاصيل تقف خلفه أجندات وهناك توجيهات بمنع تكرارها والحيلولة دونها".

