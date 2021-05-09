بالصور.. تشييع الناشط المدني الراحل إيهاب الوزني

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لتشييع الناشط المدني الراحل إيهاب الوزني، حيث أنطلق موكب التشييع من ساحة التربية وسط محافظة كربلاء باتجاه العتبات المقدسة.

واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.



في ما يلي الصور: