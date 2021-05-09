انت الان تتابع خبر واشنطن وطهران تدينان اغتيال الناشط إيهاب الوزني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إدانتهما لاغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان ورد إلى الخليج 365، إنها "تُدينُ الولايات المتحدة وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني"، معتبرة إن "تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة".
وعبرت الولايات المتحدة عن "عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".
في السياق، قالت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء "إنها تدين العمل الإرهابي الذي وقع في كربلاء، وتعتبر مثل هذه الأعمال تندرج ضمن إطار زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".
وعبرت الولايات المتحدة عن "عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".
في السياق، قالت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء "إنها تدين العمل الإرهابي الذي وقع في كربلاء، وتعتبر مثل هذه الأعمال تندرج ضمن إطار زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".