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الهجرة: عودة 104 عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى الى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الأحد، عن عودة ( 104 ) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى المتواجدين على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة ( 104 ) مواطن من العراقيين المتواجدين في مخيمي اكدة و عين عيسى على الحدود السورية التركية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين ".

واضافت، أنه "تمت اعادتهم من المخيمات الى تركيا ومن ثم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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