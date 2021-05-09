انت الان تتابع خبر الحكومة تتوعد بالوصول إلى مرتكبي جريمة اغتيال 'الوزني' وتوجه برعاية عائلته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برعاية عائلة الناشط الراحل إيهاب الوزني، فيما توعد رئيس المجلس بالوصول إلى الجناة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس قرر تقديم الجلسة بدلاً من الثلاثاء نظراً لانتهاء شهر رمضان الخميس المقبل"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء ناقش الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الداخلية بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في كربلاء، كما وعدت الحكومة بالإسراع في ملاحقة الجناة".
وتوعد الكاظمي "بالوصول إلى منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة، كما وجه برعاية عائلة الشهيد الوزني".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الداخلية بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في كربلاء، كما وعدت الحكومة بالإسراع في ملاحقة الجناة".
وتوعد الكاظمي "بالوصول إلى منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة، كما وجه برعاية عائلة الشهيد الوزني".