الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

واكدت الشركة في بيان تلقته الخليج 365" بأنه تم توزيع صناديق اللقاح على اسطول البرادات المخصص لنقلها الى المراكز المخصصة للتلقيح حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.