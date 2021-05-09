انت الان تتابع خبر الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.
واكدت الشركة في بيان تلقته الخليج 365" بأنه تم توزيع صناديق اللقاح على اسطول البرادات المخصص لنقلها الى المراكز المخصصة للتلقيح حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.