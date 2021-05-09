اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس المستجد من انتاج شركة فايزر.

واكدت الشركة في بيان تلقته الخليج 365" بأنه تم توزيع صناديق اللقاح على اسطول البرادات المخصص لنقلها الى المراكز المخصصة للتلقيح حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا