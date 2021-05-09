الصحة تكشف اسباب ازياد اقبال المواطنين على اللقاحات المضادة لكورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "هناك انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية"، داعياً إلى "عدم الاستعجال في تقييم الموقف الوبائي، ونحتاج لوقت أطول".

وأضاف أن "موضوع الانحسار في أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطنين بالاجراءات الوقاية والصحية وأخذ اللقاح"، مشدداً "على جميع المواطنين أخذ اللقاح من مصادره الرسمية".

وأشار إلى أن "أخذ اللقاح لا يعني عدم ارتداء الكمامات وأهمال الاجراءات الوقائية والصحية"، مؤكداً أن "الاقبال على اللقاحات خلال الايام القليلة الماضية شهد تصاعداً ملحوظاً".

وأوضح أن "التصاعد في الاقبال على اللقاح كان بعد تلقيح بعض الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية أمام وسائل الاعلام، ما أعطى دفعة وحافز كبير لأخذ اللقاحات".