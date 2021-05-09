انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية توجه نداءً عاجلاً الى العراقيين الراغبين بالعودة من الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين بالعودة من الهند إلى العراق، إلى التوجه لمقر السفارة في نيودلهي.