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انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية توجه نداءً عاجلاً الى العراقيين الراغبين بالعودة من الهند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين بالعودة من الهند إلى العراق، إلى التوجه لمقر السفارة في نيودلهي.
وقالت الخطوط الجوية في بيان ورد للسومرية نيوز، "إلى المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الهندية الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، مراجعة مقر السفارة العراقية في نيودلهي؛ لغرض تسجيل اسمائهم على رحلة العودة الاستثنائية التي ستنفذها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الخميس المقبل".