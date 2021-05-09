في الوقت القاتل.. لاعب يسجل هدفا بيده على طريقة مارادونا (فيديو)

ففي مباراة بالدوري الماليزي جمعت بين فريقي إف سي كوالالمبور ويو آي تي إم، أنقذ المهاجم شكور آدان فريق العاصمة من الهزيمة عندما سجل هدفا باليد على طريقة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وجاء الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما قفز وأرسل الكرة نحو الشباك بجزء محظور من جسده (يده)، ولم يلحظ الحكم المخالفة في حين احتفل اللاعب بهدوء بالهدف، وسط اعتراض من لاعبي فريق الخصم وفرحة عارمة لمدركي هدف التعادل.