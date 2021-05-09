الاسدي يوضح اسباب تأخير اعادة منتسبي الحشد المفسوخة عقودهم

وقال الأسدي في تصريح تابعته الخليج 365، ان "الإجراءات الإدارية هي من تسببت في تأخير إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة".

وبين إن "التخصيصات المالية لإعادة المفسوخة عقودهم وضعت ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي".



ولفت الاسدي الى أن "التخصيصات موجودة وبانتظار إكمال الإجراءات الإدارية لإنهاء الجدل بين وزارة المالية وهيئة الحشد الشعبي بهذا الشأن".

وأكدت وزارة المالية، يوم الجمعة، أن جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوَّت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع.