تعليق جديد من التربية بشأن التعليم الالكتروني

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، أن التعليم الالكتروني وحَّد الدروس الموجَّهة للطلبة عبر المنصَّة التعليميَّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات تابعتها الخليج 365، "الوزارة وعقب قرار جعْلِ التعليم الكترونياً خلال الفصل الثاني ولعموم المراحل، ستُرفع جميع المواد الدراسيَّة عبر منصَّاتها التعليميَّة".

واضاف أن" التعليم الالكتروني وحَّد الدروس الموجَّهة للطلبة عبر المنصة، ما يعني أنَّ الدرس نفسه، سيشاهد في بغداد أو البصرة أو نينوى أو أي محافظة أخرى".

وأكَّدت وزارة التربية، في وقت سابق أنَّ اختبارات الوزارة حضوريَّة ولا نيَّة لتحويل الامتحانات إلى الكترونيَّة.