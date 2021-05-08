تقدر بثلاثة مليون دولار.. إمدادات جديدة من التحالف للأمن العراقي

وقال التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "سلم قوات الامن العراقية اسلحة وذخيره تقدر ثلاثة مليون دولار ، حيث تستمر قوات التحالف بتجهيز قوات الامن العراقية بهذه المعدات من اجل دحر تنظيم داعش الارهابي ورفع قدرة وامكانية القوات".وأشارت إلى أنه "سلمت هذه الاسلحة الى وزارتي الدفاع والداخلية".

ويوم أمس الجمعة، أعلن التحالف الدولي، تسليم ذخيرة تقدر بأكثر من مليون دولار لقوات الأمن العراقية.

وقال التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة تقدر بـ 1,779,736 دولار من قوات، في قاعدة عين الاسد الجوية".