طيران الجيش يدمر 'مضافة وكرفان' لداعش في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزرة الدفاع، اليوم السبت، عن تدمير مضافة وكرفان لتنظيم لداعش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير مضافة وكرفان لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".



وتنفذ القوات الأمنية بشتى أصنافها، بصورة تكاد تكون شبه يومية، عمليات عسكرية؛ لمطاردة فلول تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.

