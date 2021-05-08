- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر انخفاض في معدل الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 4608 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6203 حالة للشفاء، و 39 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت الصحة في بيانها إلى، أن "مجموع الملقحين في العراق بلغ 425628 شخصاً".
وأشارت الصحة في بيانها إلى، أن "مجموع الملقحين في العراق بلغ 425628 شخصاً".