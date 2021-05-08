انخفاض في معدل الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 4608 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6203 حالة للشفاء، و 39 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت الصحة في بيانها إلى، أن "مجموع الملقحين في العراق بلغ 425628 شخصاً".

