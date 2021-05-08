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إصابة جديدة تضرب قائد ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-08 | 14:45

إصابة جديدة تضرب قائد ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، تعرض قائده سيرخيو راموس البالغ 35 عاما لإصابة جديدة.
وقال النادي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا سيرخيو راموس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التهاب الوتر في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليسرى. بانتظار تطور حالته".

وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس ، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق أجبرته على الغياب لعدد من المباريات عن صفوف "الميرينغي" عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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