انت الان تتابع خبر إصابة جديدة تضرب قائد ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-08 | 14:45
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، تعرض قائده سيرخيو راموس البالغ 35 عاما لإصابة جديدة.
وقال النادي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا سيرخيو راموس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التهاب الوتر في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليسرى. بانتظار تطور حالته".
وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق أجبرته على الغياب لعدد من المباريات عن صفوف "الميرينغي" عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.
وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق أجبرته على الغياب لعدد من المباريات عن صفوف "الميرينغي" عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.
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