داعش يعدم شخصين ويخطف آخر في الانبار

وأكد الدليمي على "ضرورة تعزيز تواجد القوات الامنية في القضاء لسد حاجة الرطبة من تلك القوات، والتصدي لخطر التنظيم".

وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي لـ الخليج 365، إن "داعش الارهابي أعدم اثنين من اهالي الرطبة، وخطف شخص اخر مايزال مصيره مجهول".

بغداد - ياسين صفوان - أقدمت عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، على إعدام شخصين واختطاف شخص ثالث في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012