انت الان تتابع خبر داعش يعدم شخصين ويخطف آخر في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدمت عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، على إعدام شخصين واختطاف شخص ثالث في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.
وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي لـ الخليج 365، إن "داعش الارهابي أعدم اثنين من اهالي الرطبة، وخطف شخص اخر مايزال مصيره مجهول".
وأكد الدليمي على "ضرورة تعزيز تواجد القوات الامنية في القضاء لسد حاجة الرطبة من تلك القوات، والتصدي لخطر التنظيم".
وأكد الدليمي على "ضرورة تعزيز تواجد القوات الامنية في القضاء لسد حاجة الرطبة من تلك القوات، والتصدي لخطر التنظيم".