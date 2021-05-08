انت الان تتابع خبر التخطيط: موازنة 2021 خلت من التخصيصات المالية لاجراء التعداد السكاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن حجم المبالغ المطلوبة لاجراء التعداد السكاني العام في العراق لعام 2021.

