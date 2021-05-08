بعد احداث القدس.. العراق يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

بغداد - ياسين صفوان - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إقتحام قوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وممارسة أعمال الترويع وبثّ الذُعر بين صفوف المصلين الفلسطينيين.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "نوكِّد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف"، مطالبة في الوقت نفسه "بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

وبحسب البيان، ادانت الوزارة إقتحام قوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبث الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين".

واضاف البيان، "نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محورية".