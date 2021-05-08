انت الان تتابع خبر نائب: العملية السياسية في خطر وسنذهب الى نهايات مجهولة في هذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس كتلة العدل والاحسان البرلمانية النائب فيصل العيساوي،اليوم السبت، ان العملية السياسية في خطر، مشيرا الى اننا سنخسر الجمهور بشكل كامل وستنتهي العملية السياسية ونذهب الى نهايات مجهولة، في حال عدم استكمال جميع مقومات دعم العملية السياسية وفقا لتطلعات المواطن وان يتم ممارسة سلوكيات تعيد الثقة للشعب العراقي او بعضا من تلك الثقة.

