وفد أمني رفيع يصل الى قاعدة بلد الجوية

بغداد - ياسين صفوان - وصل وفد امني رفيع اليوم السبت،قادما من بغداد الى قاعدة بلد الجوية.





وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان الوفد الذي وصل الى قاعدة بلد الجوية يتضمن كلا من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اضافة الى معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية الى قاعدة بلد الجوية

واكد المصدر ان الوفد اطلع بشكل ميداني على القاعدة ولقاء الضباط والمسؤولين ومتابعة ملف صيانة الطائرات المقاتلة.